Томас Тухель: Уверен, что никто не захочет попасть на «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:0).

Напомним, что первая игра между командами завершилась минимальной победой лондонцев со счетом 1:0. Таким образом, «аристократы» вышли в следующий раунд плей-офф.

– Мы сыграли просто великолепно, приложив все усилия для достижения положительного результата. Чувствовалось, что моя команда хотела пробиться в четвертьфинал. Соперник старался применять высокий прессинг, однако они оставляли свободные зоны на своей половине поля – нам удалось этим воспользоваться.

Следующий соперник «Челси» в ЛЧ? Уверен, что никто не захочет играть против нас в следующем этапе турнира. Будет непросто, но нам нечего бояться – мы хорошо подготовимся к новым играм, – цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Синие» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за последние семь сезонов. Ранее подобное достижение удавалось Жозе Моуринью в 2014 году, когда клуб из Лондона дошел до полуфинальной стадии, где уступил «Атлетико» (0:0, 1:3).