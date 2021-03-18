Диего Симеоне: В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Атлетико» проявил себя недостаточно хорошо

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Отметим, что мадридский клуб дважды проиграл «Челси» (0:1, 0:2) и завершил свои выступления на турнире.

– Соперник заслужил победу по итогам двух матчей. В первом матче была равная борьба, однако «Челси» смог забить свой мяч. Во второй встрече они показали себя лучше нас. Думаю, что необходимо поздравить соперника, извлечь урок и двигаться дальше. Легко махать кулаками после драки. Мы хотели продолжить борьбу в плей-офф и пройти как можно дальше, но в этом розыгрыше турнира мы проявили себя недостаточно хорошо, –приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

В предыдущем сезоне «матрасники» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором уступили «Лейпцигу» (1:2).