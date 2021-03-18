Ханс-Дитер Флик: Мне было важно, чтобы «Бавария» вновь обыграла «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Лацио» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре мюнхенский клуб обыграл своих соперников со счетом 4:1. Таким образом, баварцы вышли в следующий раунд плей-офф.

– Мне было важно, что моя команда выиграла во второй встрече. Соперник хорошо сыграл в обороне, но я считаю, что в конечном итоге наша победа была абсолютно заслуженной. Единственное огорчение – пропущенный мяч.

Мы обладаем сильной атакой и играем в очень рискованной манере. Важно, чтобы мы продолжали играть именно так – наша оборона должна начинаться с атакующих игроков, чтобы оказывать давление на соперников.

Соперник «Баварии» в 1/4 финала? Если я назову команду, с которой не хочу играть, то она непременно выпадет нам, – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.