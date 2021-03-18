Тихонов прокомментировал отказ Селихова переходить в «Астану»

Главный тренер «Астаны» и бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов для Metaratings.ru прокомментировал отказ голкипера «красно-белых» Александра Селихова присоединиться к команде из Казахстана после закрытия зимнего трансферного окна в России.

«Каждый человек делает свой выбор», – сказал Тихонов.

Тихонов был назначен тренером «Астаны» 16 октября 2020 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, шесть из которых выиграла, четыре проиграла и один раз сыграла вничью.