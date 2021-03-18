Симоне Индзаги: Есть клубы, с которыми просто невозможно играть на равных, «Бавария» – один из таких

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги двухматчевого противостояния с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что римский клуб дважды уступил своему сопернику со счетом 1:4, 1:2.

– Из-за неудачного результата в первой игре моей команде пришлось рисковать во второй встречи. Игроки старались не опускать руки, однако есть команды, с которыми просто невозможно играть на равных – «Бавария» входит в этот список.

В целом, я горжусь нашими выступлениями в Лиге чемпионов. Мы вышли в плей-офф, не потерпев ни одного поражения в групповом этапе. Мы покидаем турнир на позитивной ноте, – цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Лацио» попал в группу F вместе с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Зенитом». Итальянская команда набрала десять очков, заняв второе место.