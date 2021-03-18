Ильзат Ахметов: Хочу попросить прощения у команды и болельщиков за свое ненужное удаление

Центральный полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился перед командой и болельщиками московского клуба за полученную красную карточку в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом» (2:3).

Отметим, что 23-летний россиянин заработал удаление на 53-й минуте после грубого фола против хавбека гостей Далера Кузяева.

– Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или грубо сыграть. Перед Далером еще раз лично извинюсь в расположении сборной, – написал Ахметов на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 14 матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Его команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до восьми очков.

4 апреля армейский клуб сыграет в гостях против «Тамбова».