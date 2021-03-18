Михаил Грушевский: Отставка Гончаренко по итогам нынешнего сезона будет логичной

Российский юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал будущее главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в столичной команде после поражения в 23-м туре Российской Премьер-лиги от «Зенита» (2:3).

Отметим, что благодаря этой победе, петербургский клуб увеличил отрыв от красно-синих в турнирной таблице до восьми очков.

– ЦСКА выбывает из чемпионской гонки. Не считаю, что судьба Гончаренко должна была зависеть от этой игры. Даже если бы мы победили, это не значит, что он должен был получить индульгенцию на 25 лет вперед. А поражение не отправляет в отставку. Но по итогам сезона его отставка будет логичной. В ближайшее время начнется новая эра ЦСКА. Это не инсайд, просто соображения, – цитирует Грушевского «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. После зимней паузы в чемпионате команда Гончаренко обыграл «Ахмат» (2:0) и потерпел три поражения. Помимо проигрыша от «Зенита», армейцы уступили «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2).