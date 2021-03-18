Понтус Альмквист: Я рад, что мне наконец удалось забить свой первый гол за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист прокомментировал победу своей команды над «Ротором» (4:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что во вчерашней игре 21-летний швед забил свой первой гол за донской клуб в официальных матчах.

– Очень хорошо, что мы сумели заработать три очка, которые очень важны для команды! Сегодня все ребята хорошо сделали свою работу. Я долгое время был близок к первому забитому голу за клуб. И вот, наконец, удалось отличиться, испытываю хорошие эмоции. Теперь просто продолжу работать на благо команды, – цитирует Альмквиста пресс-служба ростовчан.

В октябре прошлого года «Ростов» заплатил за переход шведского форварда 3,75 миллионов евро. Ранее он выступал за «Норчепинг», в составе которого он забил пять голов и отдал два ассиста в 30 встречах.

В нынешнем сезоне нападающий провел за российскую команду 14 игр. Помимо гола в ворота «Ротора», футболист записал на свой счет результативный пас в матче с «Рубином» (2:0).