Ханданович заразился коронавирусом

Пресс-служба «Интера» сообщила о том, что голкипер Самир Ханданович пропустит ближайшие матчи команды из-за положительного теста на коронавирус.

Отмечается, что 36-летний словенец находится на карантине у себя дома. Таким образом, вратарь выбыл минимум на две недели и не сыграет в игре против «Сассуоло», которое состоится 20 марта.

Скорее всего, футболист не поможет сборной Словении в стартовых встречах квалификации к чемпионату мира 2022 года с Хорватией (24 марта), Россией (27 марта) и Кипром (30 марта).

В нынешнем сезоне Ханданович принял участие в 37 играх, пропустив 39 голов и десять раз отстояв «на ноль».