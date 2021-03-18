Валерий Газзаев: ЦСКА практически потерял шансы на чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил поражение армейской команды от «Зенита» (2:3) в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча состоялась вчера, 17 марта, в Москве. В составе питерцев голы забили Артем Дзюба (33-я минута) и Вендел, оформивший дубль (50, 77). У хозяев отличились Саломон Рондон (28) и Никола Влашич (90).

– К сожалению, мне приходится признать, что результат закономерен. «Зенит» подтвердил свои чемпионские амбиции. Очень надеялся, что ЦСКА даст бой. Армейцы не имели права проигрывать! Однако сказался уровень игроков, тактической подготовки, исполнительского мастерства. Гости превзошли ЦСКА по этим параметрам. Мне обидно это признавать, но, боюсь, армейцы практически потеряли шансы на первое место, – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что подопечные Сергея Семака упрочили свое лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА – 40 очков и третье место. В 2021 году красно-синие потерпели третье поражение в рамках РПЛ. Ранее они уступали «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2).

4 апреля ЦСКА отправится в гости к «Тамбову».