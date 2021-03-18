«Манчестер Сити» и «Челси» поборются за полузащитника дортмундской «Боруссии» Дауда

Центральный полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Махмуд Дауд входит в сферу интересов двух клубов Английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Daily Mail, 25-летнего немца планируют подписать «Манчестер Сити» и «Челси» по окончании текущего сезона.

Отметим, что главный тренер лондонской команды Томас Тухель работал с хавбеком в составе «шмелей» в 2017 году. Что касается клуба из Манчестера, то нынешний наставник горожан симпатизировал игре футболиста, когда он руководил «Баварией».

Дауд перешел в стан дортмундцев в июле 2017 года из «Боруссии» из Менхенгладбаха за 12 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 89 матчах, забил три гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

За сборную Германии игрок провел две встречи.