Швайнштайгер может занять пост спортивного директора «Айнтрахта»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер может занять одну из руководящих должностей в «Айнтрахте».

По информации Bild, франкфуртский клуб хочет пригласить 36-летнего немца на пост спортивного директора. Экс-хавбек бундестим может приступить к своей работе в следующем сезоне.

Напомним, что нынешний директор команды Фреди Бобич объявил о том, что покинет «орлов» этим летом. Ранее появлялась информация, что он займет аналогичную должность в «Герте».

Швайнштайгер завершил свою карьеру 1 января 2020 года. Его последним клубом стал «Чикако Файр». Бастиан стал восьмикратным чемпионом Германии в составе «Баварии», а также побеждал с мюнхенцами в финале Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира в 2014 году.