Гончаренко останется в ЦСКА до конца текущего сезона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит руководить армейской командой до конца сезона-2020/21, сообщает Sport24.

По информации источника, руководство столичного клуба приняло решение оставить 46-летнего специалист на своем посту до конца действия контракта. Отмечается, что соглашение с белорусским наставником может быть продлено в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Напомним, что Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством клуб принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений. Его контракт истекает ближайшим летом.

На данный момент красно-синие располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на восемь очков.