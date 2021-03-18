Эмери – перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы: Будем играть организованно и агрессивно

Главный тренер испанского «Вилльяреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Мирчи Луческу.

— Мы будем играть с уважением к «Динамо». Будем играть организованно и агрессивно. Несмотря на преимущество в счете, мы готовы к сложному матчу. Нужно показать стабильную игру и выиграть дома. Это наши идеи и задачи, на выполнение которых мы сосредоточимся. Наша цель — закрепить результат и выиграть. Мы выйдем для того, чтобы контролировать мяч с первой минуты. Очень уважаем соперника, но будем играть на победу, — передает слова наставника «Вилльяреала» официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч «Вилльяреал» – «Динамо» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.