Виталий Дьяков: Пока не планирую завершать свою карьеру – еще долго будете смотреть, как я играю

Бывший центральный защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал новость о том, что московская команда исключила его из заявки на концовку текущего сезона.

Ранее директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов заявил, что данное решение принял тренерский штаб клуба.

– Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Еще долго будете смотреть, как я играю, – приводит слова Дьякова Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 28 матчах команды в ФНЛ, отличившись тремя забитыми мячами и сделав два ассиста. Ранее он выступал за «Динамо», «Динамо-Минск», «Ростов», «Томь» и турецкий Сивасспор.

После 30 туров ФНЛ «Спартак-2» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.