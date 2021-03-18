Дзюба выступил с видеообращением к хейтерам

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в Instagram выложил видеообращение к хейтерам.

— Хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку, для меня это очень важно. Победа над ЦСКА вышла заслуженной. Жаль, что не засчитали чистейший гол Дугласа Сантоса. Поздравляю парней, они бойцы! Ребята меня поддержали после незабитого пенальти. А всех недалеких людей, которые только и ждут моей ошибки, умоляю: отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости. Зачем вы на меня подписаны? Ладно, это ваш удел,— приводит «МК-Спорт» слова футболиста.

Добавим, что российский форвард «Зенита» в текущем сезоне РПЛ забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 21-м матче.