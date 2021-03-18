Тренер «Зенита» де Оливейра: Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра оценил шансы петербургской команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

Отметим, что благодаря вчерашней победе над ЦСКА (3:2) сине-бело-голубые увеличили отрыв от армейцев на восемь очков. Идущий вторым «Спартак» отстает от команды Сергея Семака на семь очков. При этом красно-белые имеют матч в запасе.

– Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди еще очень много игр, все может быть. Важно было победить ЦСКА и заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче. Есть хорошие соперники, которые борются за высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство, – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

После зимней паузы в РПЛ «Зенит» сыграл четыре матча в рамках чемпионата. Помимо победы над ЦСКА, петербургский клуб разгромил «Ахмат» (4:0), разошелся миром с «Ростовом» (2:2) и проиграл «Рубину» (1:2).

5 апреля подопечные Семака на своем поле примут «Химки».