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18 марта 13:48

Тренер «Зенита» де Оливейра: Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство

Петербургский клуб уверенно возглавляет таблицу РПЛ после 23 туров, набрав 48 очков.

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра оценил шансы петербургской команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

Отметим, что благодаря вчерашней победе над ЦСКА (3:2) сине-бело-голубые увеличили отрыв от армейцев на восемь очков. Идущий вторым «Спартак» отстает от команды Сергея Семака на семь очков. При этом красно-белые имеют матч в запасе.

– Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди еще очень много игр, все может быть. Важно было победить ЦСКА и заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче. Есть хорошие соперники, которые борются за высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство, – цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

После зимней паузы в РПЛ «Зенит» сыграл четыре матча в рамках чемпионата. Помимо победы над ЦСКА, петербургский клуб разгромил «Ахмат» (4:0), разошелся миром с «Ростовом» (2:2) и проиграл «Рубину» (1:2).

5 апреля подопечные Семака на своем поле примут «Химки».

источник: «Спорт-Экспресс»
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