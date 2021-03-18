Хердур Магнуссон: Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет!

Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что его команда еще не лишилась шансов на итоговое первое место в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

Отметим, что вчера армейский клуб на своем поле проиграл «Зениту» (2:3) в матче 23-го тура. Отставание от петербургской команды в турнирной таблице увеличилось до восьми очков.

– Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона еще семь матчей, нужно побеждать. Будущее Гончаренко? У нас блестящий тренер, он мне очень нравится. Он наш наставник, мы по-прежнему вместе, как команда и как семья, – цитирует Магнуссона «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего исландца 27 матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

На данный момент ЦСКА набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. После зимней паузы в чемпионате команда Гончаренко обыграл «Ахмат» (2:0) и потерпел три поражения. Помимо проигрыша от «Зенита», армейцы уступили «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2).