Форлан подтвердил, что мог перейти в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан подтвердил, что он мог перейти в московский «Локомотив» в 2011 году.

«Да, они действительно интересовались, но официального предложения не поступило. Хотя я бы подумал, Россия – большая красивая страна, сильный чемпионат» - приводит слова Форлана «Чемпионат».

Форлан забил 36 голов в 107 матчах за сборную своей страны, также он добрался со сборной Уругвая до четвертого места на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, став в итоге лучшим игроком турнира. В 2011 году уругваец перешел из мадридского «Атлетико» в миланский «Интер».