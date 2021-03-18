Виктор Онопко: Нельзя говорить, что Гончаренко проиграл Семаку

Экс-тренер красно-синих Виктор Онопко прокомментировал поражение московского ЦСКА в домашнем матче с питерским «Зенитом».

— Когда команда проигрывает, всегда обвиняют тренера, а это не так. Нельзя говорить, что тренер Гончаренко проиграл тренеру Семаку. Даже если были какие-то неправильные перестановки в составе или в теоретической подготовке, все равно проигрывает всегда команда. Ты можешь хорошо подготовиться к матчу, но в играх с «Зенитом» и «Спартаком» не факт, что это сработает, потому что игра в дерби всегда непредсказуема, — передает слова 51-летнего тренера Sport24.

Добавим, что «Зенит» является лидером текущего сезона РПЛ, набрав 48 очков, у армейцев 40 очков и третье место.