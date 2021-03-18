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18 марта 14:38

«Манчестер Сити» может потратить 100 миллионов фунтов на покупку Грилиша

Сделка должна состояться летом 2021 года.

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш все ближе к тому, чтобы покинуть бирмингемский клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает The Daily Mail, руководство «львов» планирует заработать на продаже 25-летнего англичанина около 100 миллионов фунтов. Отмечается, что «Сити» – один из немногих клубов, которые могут себе позволить приобретение талантливого хавбека за такую сумму.

Сам футболист выразил готовность играть под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что футболистом также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Грилиш является воспитанником академии «Астон Виллы». В нынешнем сезоне на его счету 23 проведенных матча, в которых он забил семь голов и отдал 12 ассистов. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

источник: The Daily Mail
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