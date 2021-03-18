«Ливерпуль» интересуется защитником «Интера» Бастони

Руководство «Ливерпуля» планирует подписать центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони в летнее трансферное окно.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в английской команде уверены, что 21-летний итальянец сможет составить достойную конкуренцию Джо Гомеса и Вирджилу ван Дейку в борьбе за место в основном составе «мерсисайдцев».

Также отмечается, что красные готовы заплатить 43 миллиона фунтов за игрока обороны «нерадзурри». Помимо «Ливерпуля», в числе претендентов на футболиста значатся «Бавария» и «Барселона».

Бастони перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отдав четыре ассиста. Его контракт истекает летом 2023-го.