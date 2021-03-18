«Зенит» призвал рассмотреть вопрос методологии VAR

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Елена Илюхина призвала рассмотреть работу VAR на заседании исполкома РФС.

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования VAR нужно рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет», — приводит слова Илюхиной «РИА Новости».

Напомним, что в одном из моментов матча 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - «Зенит» (2:3) многим показалось, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса уже за линией ворот. Однако главный судья встречи Евгений Кукуляк не стал проверять данный момент с помощью системы VAR.