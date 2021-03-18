Впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в 1/4 финала турнира

Вчера, 17 марта, стали известны все участника четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Как сообщает RT, ранее в истории турнира еще никогда не было случая, когда сразу четверо наставников клубов, вышедших в 1/4 финала, представляли одну страну.

Отметим, что речь идет о следующих специалистах: Хансе-Дитере Флике («Бавария»), Эдине Терзиче («Боруссия Д»), Юргене Клоппе («Ливерпуль») и Томасе Тухеле («Челси»).

Помимо этих четыре команд, за победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов поборются «Манчестер Сити», «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Порту».

Жеребьевка четвертьфинала состоится завтра, 19 марта. Первые матчи пройдут 6 и 7 апреля, а ответные встречи запланированы на 13 и 14 апреля.