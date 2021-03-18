Алекс Теллес: Важно выйти на игру с «Миланом» без страха

Бразильский ащитник «МЮ» Алекс Теллес поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с итальянским «Миланом».

— Для нас главное — делать то, что мы готовили на тренировках и продолжать делать то же, что мы делали в предыдущих матчах. Будет непросто, «Милан» — отличная команда. Самым сложным будет четко следовать инструкциям Сульшера от первой до последней секунды, но если мы справимся, то пройдем в четвертьфинал. Важно выйти на поле без страха, как мы всегда и делаем, — передает слова защитника «красных дьяволов» официальный сайт «МЮ».

Напомним, что первая встреча в Англии завершилась со счетом 1:1.