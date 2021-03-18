«Манчестер Юнайтед» нацелился на голкипера «Астон Вилла» Мартинеса

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» впечатлено игрой 28-летнего аргентинца в нынешнем розыгрыше АПЛ и готово подписать футболиста в случае ухода из клуба Давида Де Хеа. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

Мартинес присоединился к «Астон Вилле» в сентябре прошлого года, перейдя из «Арсенала» за 17,4 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей за бирмингемцев, пропустил 28 мячей и 14 раз отстоял «на ноль». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.