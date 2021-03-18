Отложенный финал Кубка Испании-2019/20 пройдет без зрителей

Финал Кубка Испании-2019/20, который был из-за пандемии короновируса перенесен на 3 апреля 2021 года пройдет без зрителей. Матче пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье, в нем сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

«Текущая эпидемическая ситуация и принятые меры по закрытию границ как для автономного сообщества Андалусия, так и для провинции Севилья, делают невозможным для болельщиков, не проживающих в провинции, присутствовать в финале.

Оба клуба были проинформированы обо всем этом, и сообщили, что будут соблюдать любое решение Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Министерство здравоохранения Андалусии и RFEF сошлись во мнении, что указанный матч пройдет без зрителей на трибунах» - говорится в заявлении на сайте RFEF.

Напомним ранее ожидалось, что финалы Кубков Испании этого и предыдущего сезона пройдут с заполняемостью трибун на 20-25%.