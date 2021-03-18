Матч между «Интером» и «Сассуоло» отменен из-за вспышки коронавируса в миланской команде

Игра 28-го тура Серии А «Интер» – «Сассуоло», запланированная на 20 марта, была отменена. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Отмечается, что четыре игрока «нерадзурри» сдали положительный тест на коронавирус – это голкипер Самир Ханданович, а также защитники Стефан Де Врей и Данило Д’Амброзио, а также полузащитник Матиас Весино.

Местное управление здравоохранения Милана приняло решение, что клуб не сможет проводить тренировки в течение четырех дней.

22 марта «Интер» проведет еще одно тестирование на Covid-19.

На данный момент подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков. «Сассуоло» с 39 очками идет на восьмой строчке.