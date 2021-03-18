Вендел – о дубле в ворота ЦСКА: Эти голы посвящаю бабушке, которой уже нет в живых

23-летний полузащитник питерского «Зенита» Вендел поделился эмоциями после победного матча 23-го тура чемпионата России с московскими армейцами.

— Вендел, поздравляем с победой! Поделитесь эмоциями от этого яркого матча.

— Спасибо! Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так!

— Часто игроки посвящают первые забитые мячи кому-то. Кому посвятили бы дебютные голевые удары вы?

— Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой, — приводит слова бразильца официальный сайт «Зенита».

Стоит добавить, что Вендел провел в текущем сезоне РПЛ десять матчей, в которых по два раза забил и ассистировал партнерам.