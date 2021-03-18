Мор считает «Спартак» фаворитом в матче с «Уралом»

Экс-игрок красно-белых Эдуард Мор поделился мнением о возможном победителе матча РПЛ, в котором команда Доменико Тедеско примет екатеринбургский «Урал».

— «Спартак» набрал хорошую форму. Играет дома. За исключением Мозеса потерь в команде нет, конкуренция хорошая, футболисты в хорошем настроении. Силы беречь абсолютно некуда, потому что предстоит большой отдых перед играми сборных. А «Урал» в прошлом туре вырвал победу в игре с прямым конкурентом в борьбе за выживание. Благодаря этому морально команда может немножко расслабиться. Эти факторы указывают на то, что «Спартак» победит, — приводит слова Мора «РБ-Спорт».

Добавим, что красно-белые занимают второе место в таблице РПЛ с 41 очком, подопечные Юрия Матвеева располагаются на 12-й строчке, набрав 26 очков.