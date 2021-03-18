Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает «Daily Express», манкунианцы не заинтересованы в подписании футболиста и сосредоточатся на других трансферах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в связи с вылетом «Ювентуса» из Лиги чемпионов Роналду летом может покинуть Турин. Наиболее вероятными рассматривались варианты с возвращением Криштиану в один из его бывших клубов: «МЮ», мадридский «Реал» или лиссабонский «Спортинг».

В нынешнем сезоне португалец провел за итальянский клуб 23 матча, в которых забил столько же мячей и сделал две результативных передачи.