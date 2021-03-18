Дембеле вызван в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил состав на мартовские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Среди прочих вызван нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, который последний раз вызывался в свою национальную команду в ноябре 2018 года.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

В марте сборной Франции предстоит три игры квалификации к чемпионату мира: 24-го числа домашний матч с Украиной, 28-го - гостевой с Казахстаном и 31-го также выездная встреча против команды Боснии и Герцеговины.