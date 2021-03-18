Месси могут понизить зарплату в «Барселоне»

Как сообщает El Confidencial, Лапорта хочет сохранить Месси любой ценой и может предложить аргентинцу пожизненное соглашение с предоставлением должности в клубе после окончания игровой карьеры.

В то же время Лапорта надеется, что лидер каталонской команды пойдет на понижение зарплаты из-за финансовых проблем клуба, вызванных пандемий.

Напомним, нынешний контракт Месси с «Барселоной» истекает летом этого года. О своих притязаниях на игрока уже сообщали французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Месси провел 25 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал семь результативных передач.