Ханс-Дитер Флик: Я не хочу видеть в команде Лероя Сане? Это неправда

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал об игроках, которых хочет видеть в своей команде.

— Все говорят, что я хочу видеть в «Баварии» Хадсона-Одои и Деста. Конечно, мы мечтаем об этом, но не получилось их купить.Кто-то рассказывает, что я не хочу видеть в команде Лероя Сане, а предпочел бы ему Вернера и Хавертца. Это не правда. Я хотел всех троих! По Сане мы приняли совместное решение, — передает слова наставника мюнхенцев Sky Sport Germany.

Стоит напомнить, что «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч итальянский «Лацио» (6:2).