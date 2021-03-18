Мусаев и Шварц объявили стартовые составы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и наставник московского «Динамо» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вилена, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Сафонов, Литвинов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Сулейманов, Берг.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
Стоит добавить, что москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице с 36 очками, у «Краснодара» на два очка меньше и девятое место.