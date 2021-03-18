«Спартак» – «Урал». Стартовые составы

Стали известны составы «Спартака» и «Урала» на матч 23-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Александр Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Хендрикс, З.Бакаев, Маркитесов.
«Урал»: Коновалов, Кулаков, Страндберг, Егорычев, Герасимов, Аугустыняк, Калинин, Йовичич, Гаджимурадов, Бикфалви, Артем Максименко.
Запасные: Годзюр, Адамов, Рыков, Емельянов, Ибрахимай, Мишкич, Подберезкин, Евсеев, Магомадов, Погребняк, Панюков.