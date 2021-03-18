Уоткинс и Джонстоун получили вызов в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал заявку команды на предстоящие мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022.
Двое из 26 футболистов получили вызов впервые в карьере - это нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстоун.
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп.
Защитники: Бен Чилэулл, Конор Коади, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мейсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз.