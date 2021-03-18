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18 марта 18:40
автор: Виктор Шарафудинов

Фабио Капелло: Уровень итальянского футбола серьезно упал

Впервые с 2016 года ни один представитель серии А не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал неудачное выступление итальянских клубов в еврокубках.

«Мы играем в медленный футбол, – отметил Капелло в эфире телеканала Sky Sport Italia. – Нет интенсивности, агрессии и качество игры низкое. Посмотрите на «Челси», «Баварию» и «Реал». Они все бегут и действуют коллективно.

Мы думаем, что можно победить лишь благодаря тактике и владению мячом, но это становится крайне тяжело, когда вам противостоит команда высокого уровня, которая умеет играть интенсивно.

Уровень итальянского футбола серьезно упал. У нас нет смелости, и мы страдаем в матчах против тех, кто сильнее нас.

«Челси», «Реал» и «Бавария» играют в агрессивный футбол, в котором задействованы все игроки команды, а у нас нападающие не возвращаются в оборону, а остаются впереди и чего-то ждут».

Миланский «Интер» вылетел из Лиги чемпионов на групповой стадии, а «Ювентус», «Аталанта» и «Лацио» не смогли преодолеть барьер 1/8 финала. Их обыграли соответственно «Порту», «Реал» и «Бавария».

источник: Sky Sport Italia
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