Гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Уфу». Железнодорожники поднялись на третье место

В 23-м туре чемпионата России «Уфа» на своем поле уступила московскому «Локомотиву» с результатом 0:1.

На 80-й минуте после углового Мацея Рыбуса и скидки Эдера мяч в ворота Евгения Беленова переправил Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, набрал 40 очков и поднялся на третье место, опередив ЦСКА по дополнительным показателям.

«Уфа» в последних шести турах набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Уралом» (0:0 в гостях 7 марта) и потерпев пять поражений. Команда Рашида Рахимова занимает предпоследнее 15-е место, имея 14 очков.

3 апреля состоятся матчи «Ротор» – «Локомотив» и «Динамо» – «Уфа».