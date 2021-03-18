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Гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Уфу». Железнодорожники поднялись на третье место
18 марта 18:56
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Уфу». Железнодорожники поднялись на третье место

Команда Марко Николича обошла ЦСКА.

В 23-м туре чемпионата России «Уфа» на своем поле уступила московскому «Локомотиву» с результатом 0:1.

На 80-й минуте после углового Мацея Рыбуса и скидки Эдера мяч в ворота Евгения Беленова переправил Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд, набрал 40 очков и поднялся на третье место, опередив ЦСКА по дополнительным показателям.

«Уфа» в последних шести турах набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Уралом» (0:0 в гостях 7 марта) и потерпев пять поражений. Команда Рашида Рахимова занимает предпоследнее 15-е место, имея 14 очков.

3 апреля состоятся матчи «Ротор» – «Локомотив» и «Динамо» – «Уфа».

Чемпионат России

23-й тур

«Уфа» – «Локомотив» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Крыховяк, 80.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90+1), Урунов, Иванов, Йокич, Кротов (Сысуев, 74).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Рыбус, Живоглядов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).

Предупреждения: Йокич, 17, Плиев, 77 – Лисакович, 53, Смолов, 62, Эдер, 86.

Судья: Васильев (Ижевск).

Уфа. «Нефтяник».

источник: «Советский спорт»
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