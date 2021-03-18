Мирча Луческу: «Динамо» должно играть для своего престижа

Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Вилльяреалом».

— Мы не дети и понимаем, что результат первого матча не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского Динамо – клуба, который мог обыгрывать в Испании Барселону. Мы понимаем, что это не будет легко, — приводит слова румынского специалиста официальный сайт украинского клуба.

Напомним, что неделю назад испанский коллектив со счетом 2:0 победил в Киеве «Динамо».