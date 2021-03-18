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18 марта 18:59
автор: Максим Скороходов

КДК РФС рассмотрел матч ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново»

Футболиста юношеской команды «Чертаново» дисквалифицировали на шесть месяцев, из которых два условно.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц 18 марта озвучил решение комитета по инциденту после матча 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново».

«В связи с рассмотрением инцидента, произошедшего после матча Юношеской футбольной лиги — 2 между командами «Локомотив» и «Чертаново», который состоялся 13 марта 2021 года, КДК РФС вызвал на заседание игроков «Чертанова» — Никиту Салтыкову, Булата Гатина, Илью Макушина, Кирилла Лузгина, игроков «Локомотива» — Максима Шнапцева, Никиту Журавлева, представителей служб безопасности обоих клубов, а также первого помощника судьи матча Илью Волкова. В связи с медицинской операцией Шнапцев не принял участие в заседании, у игрока было выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

КДК на основе показаний всех участвующих в деле лиц, а также представленных видеозаписей установил, что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было. Основной эпизод произошел уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой, в результате оказав на него физическое воздействие.

Никита Салтыков, а также руководство «Чертанова» на заседании принесло извинение Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив». КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на 6 месяцев, из которых 4 месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и 2 месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 000 рублей.

За необеспечение безопасности после матча, которое привело к серьезным последствиям, «Локомотив» был оштрафован на 50 000 рублей», — говорится в решении опубликованном в инстаграме лиги.

Напомним, что инцидент произошел 13 марта, у защитника юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, которого избили после игры, выявили сотрясение мозга и перелом.

источник: Instagram
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