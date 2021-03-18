Болт – о наставнике «МЮ»: Сульшер слишком хороший

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаре Сульшере.

— Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» может брать титулы. Но! Если тренер изменится... Он слишком милый. Это единственное, что я могу сказать. Он слишком хороший. Сульшер никогда и слова плохого не скажет о команде или игроке, даже если они играют плохо. Это его единственная проблема. Если Сульшер сможет надавить на футболистов, если они не выкладываются, то может остаться в клубе, потому что он крутой, а фанаты любят его, — передает слова ямайца CNN.

Напомним, что норвежский специалист возглавил английский клуб в декабре 2018 года.