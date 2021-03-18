Алексей Миранчук, Головин и Жиров пропустят сбор в Сочи и присоединятся к сборной уже на Мальте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что легионеры Алексей Миранчук, Александр Головин и Александр Жиров присоединятся к команде позже игроков, выступающих в РПЛ.

«Легионеров на сборе в Сочи нет, у них 21 марта тур, – цитирует Черчесова «РИА Новости». – Сейчас решают вопрос, кто и как прилетит, во сколько, чтобы мы понимали четко. По Жирову уже читали же, что у немцев и словаков ситуация, которая не позволит ему прилететь в Словакию, поэтому он будет с нами только две игры. 96%, что легионеры прилетят уже на Мальту.

Вопрос, смогут ли словаки, играющие в Германии, принять участие в матче, мы тоже себе задаем. Но как они будут его решать, не знаем. Мы подстраховались сами, вызвали Илью Кутепова, который сыграл за «Спартак» против «Динамо». Он дал нам пищу для размышлений».

Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», Головин – за «Монако», а Жиров играет во второй немецкой бундеслиге за клуб «Зандхаузен».

В конце нынешнего месяца сборная России проведет три первых матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта состоится матч Мальта – Россия, 27 марта команда Черчесова в Сочи примет Словению, а 30 марта в Трнаве пройдет встреча Словакия – Россия.