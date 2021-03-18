ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига перерыв Спартак М 3 Урал 0
Россия - Премьер-Лига перерыв Краснодар 1 Динамо М 0 П1 2.08 Х 3.10 П2 3.80
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 1 Металлург Мг 1 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.90
КХЛ - плей-офф 1-й период СКА 0 Динамо М 1 П1 2.16 Х 3.80 П2 3.10
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 1.39 Х 5.20 П2 8.10
Лига Европы 20:55 Мольде 0 Гранада 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.23
Лига Европы 20:55 Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.84
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.55
Лига Европы 23:00 Вильярреал 0 Динамо К 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.70
Лига Европы 23:00 Рейнджерс 0 Славия П 0
Лига Европы 23:00 Милан 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.70 Х 3.70 П2 2.07
Лига Европы 23:00 Янг Бойз 0 Аякс 0 П1 3.50 Х 4.30 П2 1.93
18 марта 19:25
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Миранчук, Головин и Жиров пропустят сбор в Сочи и присоединятся к сборной уже на Мальте

24 марта российская команда начнет свой путь в отборочном турнире чемпионата мира.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что легионеры Алексей Миранчук, Александр Головин и Александр Жиров присоединятся к команде позже игроков, выступающих в РПЛ.

«Легионеров на сборе в Сочи нет, у них 21 марта тур, – цитирует Черчесова «РИА Новости». – Сейчас решают вопрос, кто и как прилетит, во сколько, чтобы мы понимали четко. По Жирову уже читали же, что у немцев и словаков ситуация, которая не позволит ему прилететь в Словакию, поэтому он будет с нами только две игры. 96%, что легионеры прилетят уже на Мальту.

Вопрос, смогут ли словаки, играющие в Германии, принять участие в матче, мы тоже себе задаем. Но как они будут его решать, не знаем. Мы подстраховались сами, вызвали Илью Кутепова, который сыграл за «Спартак» против «Динамо». Он дал нам пищу для размышлений».

Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», Головин – за «Монако», а Жиров играет во второй немецкой бундеслиге за клуб «Зандхаузен».

В конце нынешнего месяца сборная России проведет три первых матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта состоится матч Мальта – Россия, 27 марта команда Черчесова в Сочи примет Словению, а 30 марта в Трнаве пройдет встреча Словакия – Россия.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кузнецова вышла в четвертьфинал St. Petersburg Ladies TrophyТретьяк покинул совет ИИХФ, его может сменить БуреMMA Mania: Джастин Гэтжи может провести бой с Майклом ЧендлеромКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераНойл: «Холанд – самый шумный и непредсказуемый трансфер»«Лучшее тело Земли»
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Fan ID быть. Его уже внедряют. И скоро на футбол без него не попасть. Ну, кроме Газпром Арены

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика