Чидера Эджуке: Понимали, против кого играли

23-летний футболист московских армейцев Чидера Эджуке прокомментировал вчерашнее поражение команды.

— Как команда мы все вместе боролись, сражались. Понимали, против кого играли. С первых минут и до последних пытались показать лучшие качества, лучший футбол. К сожалению, не удалость добиться положительного результата, — приводит слова нигерийца официальный сайт красно-синих.

Эджуке проводит свой первый сезон в чемпионате России. Он сыграл 18 матчей ,в которых два раза забил гол и столько же раз ассистировал партнерам.