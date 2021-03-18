«Спартак» разгромил «Урал» и продолжил погоню за «Зенитом»

Исход матча был предрешен уже к перерыву, когда красно-белые отправили три безответных мяча в ворота гостей: отличились Джордан Ларссон на 12-й минуте, Квинси Промес на 26-й и Александр Соболев, реализовавший пенальти на второй добавленной к первому тайму минуте.
Через десять минут после начала второй половины игры Эрик Бикфалви отыграл один мяч, также забив с одиннадцатиметрового удара. Однако буквально тут же Ларссон прекрасным обводящим ударом со штрафного оформил дубль.
Такого же результата достиг и Соболев, забивший третий пенальти в этой встрече на седьмой добавленной минуте и установивший окончательный счет.
Чемпионат России (РПЛ)
23-й тур
«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 5:1 (3:0)
Голы: Ларссон, 12; 57; Промес, 26; Соболев, 45, 90 (оба с пенальти) - Бикфалви, 55.
«Спартак»: Александр Максименко, Маслов, Жиго, Джикия (Гапонов, 89), Айртон, Крал (Хендрикс, 31), Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Промес, Соболев, Ларссон (Бакаев, 88).
«Урал»: Коновалов, Кулаков (Адамов, 77), Страндберг, Егорычев, Герасимов, Аугустыняк, Калинин, Йовичич (Емельянов, 46), Гаджимурадов (Ибрахимай, 66), Бикфалви, Артем Максименко (Подберезкин, 66).
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
Предупреждения: Жиго, 74; Кутепов, 76; Ларссон, 84; Айртон, 86 - Герасимов, 56; Коновалов, 85; Страндберг, 90.
Москва. Стадион «Спартак».