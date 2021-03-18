«Спартак» разгромил «Урал» и продолжил погоню за «Зенитом»

Исход матча был предрешен уже к перерыву, когда красно-белые отправили три безответных мяча в ворота гостей: отличились Джордан Ларссон на 12-й минуте, Квинси Промес на 26-й и Александр Соболев, реализовавший пенальти на второй добавленной к первому тайму минуте.

Через десять минут после начала второй половины игры Эрик Бикфалви отыграл один мяч, также забив с одиннадцатиметрового удара. Однако буквально тут же Ларссон прекрасным обводящим ударом со штрафного оформил дубль.

Такого же результата достиг и Соболев, забивший третий пенальти в этой встрече на седьмой добавленной минуте и установивший окончательный счет.

Чемпионат России (РПЛ)

23-й тур