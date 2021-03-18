Защитник «Урала» Калинин – журналисту Неценко: Что ты смеешься? Кому Промес позвонки выкручивал?

Защитник «Урала» Игорь Калинин пообщался с журналистом телеканала «Матч ТВ» Александром Неценко в перерыве выездного матча своей команды против «Спартака».

- 0:3 просто, я не знаю, – сказал Калинин. – Нечего сказать по этому поводу. Не знаю, сами ошибки допускаем в простых ситуациях. Не открываемся друг под друга, а «Спартак» прессингует. Не знаю.

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...

– Кому выкручивал позвонки? А что ты смеешься?

– Да я не смеюсь, просто...