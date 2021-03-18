Рашид Рахимов: Мы сделали «Локомотиву» подарок на последних минутах

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от домашней игры своей команды против московского «Локомотива» в 23-м туре чемпионата России.

«Мы прекрасно понимали, что «Локомотив» – такая команда, которая очень любит пространство, и если его ему дать, то это будет очень опасно, – цитирует пресс-конференцию Рахимова «РИА Новости». – Поэтому мы решили встречать соперника чуть ниже. У нас многое получалось, моментов как таковых у соперника не было, а у нас было три-четыре момента, но мы их, к сожалению, не реализовали. Тот подарок, который мы сделали сопернику на последних минутах, стоил нам как минимум одного очка.

Пауза пойдет нам на пользу. У нас немного сборников, поэтому все будут в команде, можно будет поработать».

На своем поле «Уфа» проиграла «Локомотиву» 0:1. Единственный гол забил на 80-й минуте польский полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк после розыгрыша углового.

В шести последних турах Команда Рахимова набрала лишь одно очко, потерпев пять поражений. «Уфа» занимает предпоследнее 15-е место, опережая лишь «Тамбов».