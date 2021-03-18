ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 3-й период СКА 0 Динамо М 3 П1 2.16 Х 3.80 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 3-й период Авангард 2 Металлург Мг 4 П1 2.30 Х 3.70 П2 2.90
Лига Европы 1-й тайм, 38' Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Лига Европы 1-й тайм, 39' Мольде 1 Гранада 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.50
Лига Европы 1-й тайм, 39' Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 1.70 Х 3.20 П2 6.60
Лига Европы 1-й тайм, 39' Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 4.50 Х 2.75 П2 2.15
Лига Европы 23:00 Янг Бойз 0 Аякс 0 П1 3.50 Х 4.30 П2 1.93
Лига Европы 23:00 Милан 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.70 Х 3.70 П2 2.07
Лига Европы 23:00 Рейнджерс 0 Славия П 0
Лига Европы 23:00 Вильярреал 0 Динамо К 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.70
«Динамо» победило «Краснодар», уступая по ходу игры в два мяча
18 марта 21:03
автор: Максим Скороходов

«Динамо» победило «Краснодар», уступая по ходу игры в два мяча

Бело-голубые играли в большинстве с 18-й минуты встречи.

Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в матче открыл полузащитник «быков» Тони Вильена, использовав ошибку голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе. Отлично складывающиеся для «Краснодара» матч осложнил бразильский защитник Кайо, получив на 18-й минуте вторую желтую карточку.

Но «Краснодар» сначала удержал преимущество в первом тайме, а в начале второго удвоил его, забил Юрий Газинский (51). «Динамо» не опустило руки и на 59-й минуте отыграло один мяч, Даниил Фомин, красивым ударом поразил цель. А уже на 66-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сделал счет равным. На 80-й минуте молодой нападающий не остановился и оформил дубль, оттеснив плечом (гол проверялся на видео-просмотре) защитника «Краснодара» и установив окончательный счет матча.

«Динамо» после победы набрало 39 очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице. Следующим их матчем будет домашняя встреча с «Уфой».

«Кранодар» с 34 очками остался на 9 месте, в 24-м туре клуб примет «Ахмат».

РПЛ

23-й тур

«Краснодар» - «Динамо» - 2:3 (1:0)

Голы: Вильена, 11, Газинский, 51 - Фомин, 59, Тюкавин, 66, 80

«Краснодар»: Бабурин, Сорокин, Чернов, Смольников, Кайо, Ионов, Кабелла (Литвинов, 21), Классон (Сулейманов, 71), Вильена (Ольссон, 62), Вандерсон, Газинский (Уткин, 71).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела (Н'Жи, 65), Скопинцев (Тюкавин, 55), Грулев (Комличенко, 65), Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Паршивлюк, 80), Моро.

Предупреждения: Кайо, 8, Грулев, 12, Варела, 28, Классон, 33, Фомин, 51, Сорокин, 75, Вандерсон, 90.

Удаления: Кайо, 18

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Даррен Тилл может получить титульный шанс при победе над Марвином ВетториТретьяк покинул совет ИИХФ, его может сменить БуреЗапуск тяжелой артиллерии: встреча Хабиба Нурмагомедова с Лоренцо ФертиттойКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера«Лучшее тело Земли»Слуцкий объяснил изменения в поведении вратаря Игоря Акинфеева
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Fan ID быть. Его уже внедряют. И скоро на футбол без него не попасть. Ну, кроме Газпром Арены

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика