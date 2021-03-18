«Динамо» победило «Краснодар», уступая по ходу игры в два мяча

Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в матче открыл полузащитник «быков» Тони Вильена, использовав ошибку голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе. Отлично складывающиеся для «Краснодара» матч осложнил бразильский защитник Кайо, получив на 18-й минуте вторую желтую карточку.

Но «Краснодар» сначала удержал преимущество в первом тайме, а в начале второго удвоил его, забил Юрий Газинский (51). «Динамо» не опустило руки и на 59-й минуте отыграло один мяч, Даниил Фомин, красивым ударом поразил цель. А уже на 66-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сделал счет равным. На 80-й минуте молодой нападающий не остановился и оформил дубль, оттеснив плечом (гол проверялся на видео-просмотре) защитника «Краснодара» и установив окончательный счет матча.

«Динамо» после победы набрало 39 очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице. Следующим их матчем будет домашняя встреча с «Уфой».

«Кранодар» с 34 очками остался на 9 месте, в 24-м туре клуб примет «Ахмат».