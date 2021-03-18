Матыцин заявил, что не ожидал новостей о положительных допинг-пробах в российском футболе

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал допинг-скандал в отношении российских футболистов.

«Речь идет, во-первых, о результатах тестов, который был в 2013 году, насколько я осведомлен. И, честно говоря, такие новости для нас реально являются неожиданностью. Будем сейчас смотреть, какое реально будет финальное заключение. И тогда уже каким-то образом реагировать», - сказал Матыцин в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, что в нарушении антидопинговых правил, по сообщениям СМИ, подозреваются Владимир Обухов (»Ростов»), Иван Князев (»Звезда») и футболистка Дарья Мещерякова (бывший голкипер юниорской сборной)