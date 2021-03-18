Алексей Маклаков: С такой игрой «Спартак» поборется за чемпионство

«Поборется ли «Спартак» за чемпионство? Я всем предлагаю звонить Ванге, узнавать у неё, потому что она точно знает. Думаю, с такой игрой поборются, почему нет?

В защите есть провалы. К сожалению, не всегда помогает заслуженный мастер спорта. Может, он немножко путается и не понимает, где ему лучше играть — в атаке или в защите. Надеюсь, Тедеско ему когда-нибудь объяснит. Это же его эксперимент — поставить Кутепова в атаку. Насколько это оправдано, вам судить. Для меня — нет. Хорошо, что играет, главное, чтобы не приносил вреда.

Хендрикс — самый неудачный трансфер за последнее время. На то, что он делает на поле, просто невыносимо смотреть. Ошибка за ошибкой. Побаиваюсь», — приводит слова Маклакова «Чемпионат».

Напомним, в 23-м туре РПЛ «Спартак» на домашней арене в Тушино разгромил «Урал» со счетом 5:1. У москвичей один мяч забил Квинси Промес, по дублю оформили Джордан Ларссон и Александр Соболев, причем россиянин оба гола забил с пенальти.

У екатеринбуржцев отличился Эрик Бикфалви, также реализовавший 11-метровый.